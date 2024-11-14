لاكروا: القرار 1701 لا يزال الإطار واليونيفيل على استعداد لدعم خريطة طريق متّفق عليها للسلام الدائم

في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى لبنان، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أن قرار مجلس الأمن 1701 لا يزال الإطار للعودة إلى الاستقرار - والبناء عليه.



وفي لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي البلدان المساهمة بقوات في اليونيفيل، أعرب لاكروا عن خالص امتنانه لدعمهم المستمر للبعثة وللأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق.



واشار إلى أن" حفظة السلام من نحو 50 دولة يواصلون بذل قصارى جهدهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، في ظروف صعبة للغاية ومليئة بالتحديات"، موضحا أنهم "يساعدون في خلق وإتاحة المجال لحل سياسي ودبلوماسي ونحن ممتنون للغاية لهم على تفانيهم والتزامهم."



وفي زيارة لموقع اليونيفيل في بلدة المنصوري ومقر البعثة في الناقورة، التقى لاكروا بحفظة سلام مدنيين وعسكريين، بما في ذلك بعض الذين أصيبوا في هجمات مباشرة وتبادل لإطلاق النار.



وكرر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام دعوته "إلى وقف الأعمال العدائية"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف والتنفيذ الكامل للقرار 1701".