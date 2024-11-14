الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لاكروا: القرار 1701 لا يزال الإطار واليونيفيل على استعداد لدعم خريطة طريق متّفق عليها للسلام الدائم

أخبار لبنان
2024-11-14 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لاكروا: القرار 1701 لا يزال الإطار واليونيفيل على استعداد لدعم خريطة طريق متّفق عليها للسلام الدائم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لاكروا: القرار 1701 لا يزال الإطار واليونيفيل على استعداد لدعم خريطة طريق متّفق عليها للسلام الدائم

في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى لبنان، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا أن قرار مجلس الأمن 1701 لا يزال الإطار للعودة إلى الاستقرار - والبناء عليه.
 
وفي لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي البلدان المساهمة بقوات في اليونيفيل، أعرب لاكروا عن خالص امتنانه لدعمهم المستمر للبعثة وللأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق.
 
واشار إلى أن" حفظة السلام من نحو 50 دولة يواصلون بذل قصارى جهدهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، في ظروف صعبة للغاية ومليئة بالتحديات"، موضحا أنهم "يساعدون في خلق وإتاحة المجال لحل سياسي ودبلوماسي ونحن ممتنون للغاية لهم على تفانيهم والتزامهم."
 
وفي زيارة لموقع اليونيفيل في بلدة المنصوري ومقر البعثة في الناقورة، التقى لاكروا بحفظة سلام مدنيين وعسكريين، بما في ذلك بعض الذين أصيبوا في هجمات مباشرة وتبادل لإطلاق النار.
 
وكرر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام  دعوته "إلى وقف الأعمال العدائية"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف والتنفيذ الكامل للقرار 1701".

أخبار لبنان

القرار

الإطار

واليونيفيل

استعداد

خريطة

متّفق

عليها

للسلام

الدائم

LBCI التالي
مصدر في "الثنائي" لـ"الأنباء" الكويتية: أبلغنا جمهورنا بأن الحرب مفتوحة ولا تقتصر على بقعة جغرافية
انذار جديد من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:51

النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": المسار الذي نسير به فيه تأخير في تطبيق القرار 1701 ولم تعد اليوم الضوابط التي يمكن الاستناد عليها للجم الطرف الاسرائيلي لها أي اعتبار

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

باسيل: الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام إتفاقية الهدنة والإلتزام بإتفاق الطائف

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

باسيل: الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-08

طريق المصنع لا يزال مقطوعا... وعبور المئات نحو سوريا أغلبهم من اللبنانيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:59

حاصباني لـ"جدل": وقف إطلاق النار جيد وأساسي لكنه لا يكفي بمفرده

LBCI
أخبار لبنان
15:26

بلدية مغدوشة: لا شأن لنا ببيان اهالي بلدات وقرى الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
14:33

أهالي بلدات وقرى الزهراني: لوقف الاعمال الحربية إنطلاقاً من بلداتنا وأرزاقنا

LBCI
أخبار لبنان
14:15

أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-17

الوكالة الوطنية: غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وسيارات الاسعاف تحركت باتجاه المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-06

أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-13

المديرية العامة للأمن العام: قبول طلبات منح الإقامة السنوية وتجديدها للعمال العرب والأجانب من دون ضم إجازة عمل صالحة

LBCI
أخبار دولية
2024-10-17

مفوض الأونروا يحذّر من "خطر حقيقي" لحدوث مجاعة في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اجراءات أمنية غير مسبوقة قبل وخلال وبعد مباراة فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية منذ ساعات الصباح الأولى... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حقيقة مخاوف إستنزاف إحتياطي مصرف لبنان مع إستمرار الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين محاولة تقدم الجيش الإسرائيلي وتصدي حزب الله... جبهة الجنوب مشتعلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل من ترابط بين ميداني لبنان وسوريا وفق الرؤية الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
03:00

لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
01:23

انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري

LBCI
خبر عاجل
06:22

الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي

LBCI
خبر عاجل
08:39

تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني

LBCI
موضة وجمال
06:30

بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:33

الجيش الاسرائيلي ينذر مجددا سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
02:47

التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More