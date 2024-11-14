أدرعي: سنهاجم كل محاولة لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أن "نرصد قيام حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية تم إنتاجها في سوريا ونقلت من هناك إلى حزب الله في لبنان".

وأكد أدرعي أن "سنهاجم كل محاولة لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى حزب الله وستهاجم كل بنية تحتية سنرصدها في سوريا وهي تستخدم لإنتاج أو نقل وسائل قتالية لصالح حزب الله."