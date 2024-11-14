أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان

كشف مصدران سياسيان لرويترز أن السفيرة الأميركية لدى لبنان سلمت مسودة مقترح هدنة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لوقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، من دون الخوض في تفاصيل.