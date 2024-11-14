أهالي بلدات وقرى الزهراني: لوقف الاعمال الحربية إنطلاقاً من بلداتنا وأرزاقنا

طالب أهالي بلدات وقرى الزهراني "أعلى المراجع السياسية والامنية والعسكرية في البلاد، وعلى رأسها قيادة الجيش الى التحرّك والمبادرة فوراً لوقف الاعمال الحربية إنطلاقاً من بلداتنا وأرزاقنا، وذلك حفاظاً على حياتنا وممتلكاتنا ووجودنا الآمن فيها".



وجاء ذلك في بيان للاهالي صدر "نظراً للظروف الأمنية والعسكرية، وتبعاً للحرب الأليمة التي يمر بها جنوبنا الحبيب، وبعد اتساع رقعة الاشتباكات لتشمل بعضاً من بلدات منطقتنا، حيث بادر "حزب الله" إلى إطلاق بعض الرشقات الصاروخية من داخل هذه القرى، ما قد يستدعي رد فعل من قبل العدو الاسرائيلي قد يطال بلداتنا الآمنة والرافضة رفضاً مطلقاً زجها في اتون هذه الحرب المدمرة"، بحسب البيان.