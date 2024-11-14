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بلدية مغدوشة: لا شأن لنا ببيان اهالي بلدات وقرى الزهراني
أخبار لبنان
2024-11-14 | 15:26
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بلدية مغدوشة: لا شأن لنا ببيان اهالي بلدات وقرى الزهراني
أوضحت بلدية مغدوشة أن لا شأن لها ببيان اهالي بلدات وقرى الزهراني، وذلك إثر "ما نشرته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي خلفيته صورة لمزار سيدة المنطرة في مغدوشة مما يوحي بأن البيان المذكور صادر عن اهالي البلدة".
وشددت بلدية مغدوشة على مناشدة الدولة اللبنانية بسط الامن على كافة الاراضي اللبنانية وحماية المواطنين.
أخبار لبنان
مغدوشة:
ببيان
اهالي
بلدات
الزهراني
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