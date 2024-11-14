منيمنة لـ"جدل": نريد الـ1701 وضمانات بألا تعتدي إسرائيل على لبنان

اعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن "المهم هو ما يحدث على طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أننا "لا يمكننا أن نعرف وضع لبنان العسكري والميداني اليوم لأن حزب الله لا يصرّح والطرف الاسرائيلي في الوقت نفسه يعظم انجازاته".



من ناحية أخرى، أكد في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أننا " لا نريد أن تكون الدولة اللبنانية وسيطا بل أن تكون فاعلة ولها دور ".



ورأى منيمنة أن " الضوابط التي يمكن الاستناد عليها للجم الطرف الاسرائيلي لم يعد لها اليوم أي اعتبار".



ولفت إلى أن "وضعنا يتراجع منذ جبهة الإسناد ونريد الـ1701 وضمانات بألا تعتدي إسرائيل على لبنان".



وأوضح أنه "من ناحية الإسرائيلي يمكن التوقع بأن يكون طموحه أكبر من الـ1701 ".