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وزارة الصحة تندد بالغارة على مركز الدفاع المدني: أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة
أخبار لبنان
2024-11-14 | 17:01
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وزارة الصحة تندد بالغارة على مركز الدفاع المدني: أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في دورس، أدت إلى سقوط اثني عشر شهيدا. وكذلك تم رفع أشلاء من المكان، وأصيب شخص بجروح خطرة. وما تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة".
ودانت وزارة الصحة العامة "هذا الاعتداء الهمجي على مركز صحي تابع للدولة اللبنانية علما انه الاعتداء الاسرائيلي الثاني على منشأة إسعافية صحية في أقل من ساعتين".
زشددت على أن "أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة التي تهدد القيم الانسانية بالزوال أمام العنف المتمادي من دون أي رادع".
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