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جعجع لـ"رويترز": أعارض نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله "قسرًا"

أخبار لبنان
2024-11-15 | 00:32
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جعجع لـ&quot;رويترز&quot;: أعارض نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله &quot;قسرًا&quot;
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جعجع لـ"رويترز": أعارض نزع الجيش اللبناني سلاح حزب الله "قسرًا"

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان "حزب الله يجب أن يتخلى عن أسلحته في أسرع وقت ممكن، لإنهاء حربه المستمرة منذ عام مع إسرائيل، وتجنيب لبنان مزيدًا من الموت والدمار."

وتحدث جعجع لـ"رويترز" قائلا "مع تدمير البنى التحتية لحزب الله والمخازن يُدمّر قسم كبير من لبنان وهذا هو الثمن".

واضاف إن "الضغوط الشديدة التي فرضتها الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت وتوسعت منذ أواخر أيلول، لتشمل التوغلات البرية في جنوب لبنان، قدمت فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح".

ودعا جعجع حزب الله والدولة اللبنانية إلى تطبيق الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية سريعًا وحل الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

وعلى الرغم من معارضته المستمرة منذ عقود لجماعة حزب الله، قال جعجع إنه يعارض أن ينزع الجيش اللبناني سلاح الحزب قسرًا.

واضاف إنه "لا يتخوّف من الحرب الأهلية التي يتحدّث عنها البعض"، متسائلا "لماذا الحديث عنها اصلًا؟".

ومع ذلك، أشار إلى أن النزوح الجماعي للبنانيين الشيعة في الغالب إلى المناطق ذات الغالبية السنية والمسيحية يمكن أن يثير مشاكل هنا أو هناك في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية قبل الحرب.

ولفت الى ان "العقيدة العسكرية الجديدة لإسرائيل هي دخول المناطق وتنفيذ العمليات والمغادرة، وإن المرحلة التالية من الحرب قد تشهد ضرب قرى أعمق في لبنان، والقوة العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية ستمنحها دائما ميزة على حزب الله، حتى لو أعادت الجماعة تسليح نفسها."

أخبار لبنان

لـ"رويترز":

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