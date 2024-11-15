لاريجاني في بيروت... ومسودة وقف النار على الطاولة

وصل كبير مستشاري قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وكان في استقباله خليل حمدان ممثلا الرئيس نبيه بري على رأس وفد ضم طلال حاطوم وعلي حايك ، والنائب علي المقداد ممثلا قيادة "حزب الله".



في مستهل زيارته الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية، إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وبحث معه تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين.



وإلتقى أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث كان تأكيد على "وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان، حكومة وجيشاً ومقاومة، في مواجهة العدوان الذي يتعرض له على يد الكيان الإسرائيلي المجرم". وعرض الجانبان للجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتعزيز صمود النازحين اللبنانيين، إضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك.



وخلال اجتماع لاريجاني بميقاتي، أكد رئيس الحكومة "ان المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 ودعم الوحدة الوطنية وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى اي فريق من اللبنانيين وتكون لمصلحة فريق على حساب الاخر".



وشدد على "ان الحكومة اللبنانية تعطي الاولوية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون اي تعديلات او تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته".



وشدد على "ان الاتصالات مستمرة في هذا الاطار، بهدف الوصول الى تفاهم".



أما لاريجاني، فأكد " إن ايران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة ولا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب اي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون".

وبعد اللقاء مع برّي تحدث لاريجاني قائلاً : "نحن سعداء جداً بوجودنا وحضورنا هنا واللقاء والإجتماع باًخوتنا في لبنان حيث أجريت خلال هذه الزيارة لقاءًا بدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وكذلك الرئيس نبيه بري ، إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية ستقف الى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعباً وفي كافة الظروف وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيش خلالها الشعب الفلسطيني واللبناني حياة صعبة بسبب ما تقوم اسرائيل من إعتداءات والجرائم ضدهما ".



وأضاف :"نحن نعتبر هذا الوقوف واجباً لنا في اطار دعم الشعب والحكومة اللبنانية ونتمنى وفي أسرع وقت ممكن ان تتحسن ظروفكم وظروف بلادكم حيث يتمكن بعد تسوية هذه الظروف الصعبة الشعب اللبناني العظيم والذين هجروا من منازلهم وأماكنهم من الجنوب بعد تحسن هذه الظروف ان يتمكنوا من العودة الى منازلهم ومناطقهم ".

وتابع : "الهدف الاساس والرئيس لزيارتنا هذه بأن نقول بملىء فمنا نحن سنقف الى جانب جمهورية لبنان حكومة وشعبا وفي كافة الظروف ، وكانت لدينا خلال هذه الزيارة ومشاورات وتبادل لوجهات النظر في مختلف المواضيع واتمنى حلحلة كل هذه المشاكل والمصاعب التي يعيشها لبنان وحكومة لبنان بأسرع وقت ممكن وفقكم الله" .





وردا على سؤال حول دعم إيران تنفيذ القرار ال ١٧٠١؟، أجاب لاريجاني: "اي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية وأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية نحن نوافق عليه وندعمه" .



ورداً على سؤال فيما إذا كانت الزيارة هي لنسف الوثيقة او المبادرة الاميركية ؟

أجاب : "نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء بل نحن نريد حل المشكلة وفي كل الظروف نحن نقف الى جانب لبنان والذي ينسف الاوضاع هو نتنياهو وانصاره واعوانه ، فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم" .

هل نقلتم رسالة السيد علي الخامنئي للرئيس نبيه بري تحديداً؟

أجاب : "نعم تم نقلها" .

وسئل لاريجاني : هناك من يتهم الجمهورية الاسلامية الإيرانية أنها تخلت عن المقاومة؟

قال:"أعتقد بأنكم تأخذون هكذا ممازحات محمل الجد من الذي يروج لهذا الكلام؟".

وعن رسالة إيران لحزب الله ؟

اجاب لاريجاني : "حزب الله هو تيار صلب ورشيد وأن الشعب اللبناني هو شعب عظيم ، وحزب الله بأنفسهم يعرفون كيف يتصرفون نحن مثلما قلنا سندعم المقاومة في ظل كافة الظروف وهم يعلمون كيف يتصرفون ".

وحول ما اذا تم التطرق الى تنفيذ القرار ١٧٠١ ؟ .

أجاب : "الرئيس بري قدم تفاصيل جيدة لهذا الأمر ".



