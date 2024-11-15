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الدفاع المدني: حصيلة العمليات المنفذة حتى الساعة ١٣ شهيداً في موقع الغارة على مركز بعلبك الإقليمي

أخبار لبنان
2024-11-15 | 05:08
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الدفاع المدني: حصيلة العمليات المنفذة حتى الساعة ١٣ شهيداً في موقع الغارة على مركز بعلبك الإقليمي
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الدفاع المدني: حصيلة العمليات المنفذة حتى الساعة ١٣ شهيداً في موقع الغارة على مركز بعلبك الإقليمي

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:

"تتواصل حتى الساعة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس.
وفي حصيلة العمليات المنفذة حتى الساعة في الموقع المستهدف تمّ انتشال جثامين ١٣ شهيداً (١٠ موظفين عملانيين  و٣ متطوعين اختياريين من عديد مركز بعلبك الإقليمي). 
إلى ذلك تم العثور على أشلاء لعدد من الشهداء ستخضع لفحص ال DNA للكشف عن هوية أصحابها.
إن المديرية العامة للدفاع المدني التي تعرب عن أسفها الشديد إزاء هذا الاعتداء المباشر على أفرادها تؤكد استمرار المراكز بتلبية نداءات الإغاثة واستكمال هذه الرسالة الإنسانية مهما كبرت التحديات وعظمت التضحيات".

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