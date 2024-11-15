لاريجاني: نقف إلى جانب لبنان حكومةً وشعبًا في كافة الظروف وعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم

أعلن كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "قدم تفاصيل جيدة أثناء محادثتي معه وحزب الله تيار صلب ورشيد وسندعم المقاومة في كافة الظروف".



وشدد لاريجاني، بعد لقائه بري في عين التينة، أن "إيران ستدعم الرئيس الذي يختاره اللبنانيون، ولا نسعى لنسف أي خطوة بل نريد أن نرى حلاً للوضع في لبنان، والذي ينسف الأوضاع هو نتانياهو وعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم".



وأكد أن "إيران ستقف إلى جانب لبنان حكومةً وشعبًا في كافة الظروف، وأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية نحن ندعمه".



و قال لاريجاني: "نتمنى أن تتحسن ظروفكم وظروف بلادكم في أسرع وقت ونتمنى حلحلة كل المشاكل والمصاعب التي يعيشها لبنان وحكومته ونأمل أن يتمكن النازحون من أبناء الشعب اللبناني من العودة لأماكنهم ومنازلهم".