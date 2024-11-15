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السفير السعودي زار المفتي دريان: السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان في السراء والضراء

أخبار لبنان
2024-11-15 | 06:00
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السفير السعودي زار المفتي دريان: السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان في السراء والضراء
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السفير السعودي زار المفتي دريان: السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان في السراء والضراء

أكد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري حرص المملكة العربية السعودية على أمن لبنان واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم بحق  الشعب اللبناني، آملا في أن تثمر المساعي والجهود الدبلوماسية إلى اتفاق لإعادة النهوض بلبنان والعيش بسلام. 

كلام السفير السعودي جاء خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن المفتي دريان أطلع السفير بخاري على أجواء الموقف الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وشدد بخاري على أن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان واللبنانيين في السراء والضراء.

وأكد أن "المساعدات العينية التي تقدمها السعودية إلى اللبنانيين وخصوصا النازحين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساهمة لبلسمة جراح اللبنانيين الذين يعانون ويلات الحرب".
 

من جهته، ثمن المفتي دريان "المواقف المسؤولة والمشرفة التي أطلقها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد سلمان في القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض أخيرا والتي أشار فيها إلى الوضعين اللبناني والفلسطيني ودور المملكة الأساسي في دعوتها إلى التحالف الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها".

ونوه بـ"الدور الرائد الذي تقوم به المملكة في العالمين العربي والإسلامي وفي المجتمع الدولي في نصرة قضايا الحق والعدل والسلام، ونصرة قضايا العرب والمسلمين وأمن أوطانهم وأمتهم وسلامتها".

وأشاد بالمقررات التي صدرت عن قمة الرياض وخصوصا الدعوة الى تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأكد المفتي دريان أن "لبنان لا يمكن إنقاذه وتجاوز المحنة القاسية التي يمر بها من عدوان صهيوني عليه إلا بتعاونه مع أشقائه العرب، ولا خلاص له إلا بتنفيذ القرار 1701 وتطبيق اتفاق الطائف والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكون للدولة رأس يحظى بأصوات أغلبية النواب بمشاركة كل المكونات اللبنانية من دون استثناء وتأليف حكومة قوية وفاعلة وتفعيل مؤسسات الدولة والعيش في كنفها.

أخبار لبنان

وليد بخاري

دريان

السعودية

لبنان

العدوان الإسرائيلي

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