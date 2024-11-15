السفير السعودي زار المفتي دريان: السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان في السراء والضراء

أكد سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري حرص المملكة العربية السعودية على أمن لبنان واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم بحق الشعب اللبناني، آملا في أن تثمر المساعي والجهود الدبلوماسية إلى اتفاق لإعادة النهوض بلبنان والعيش بسلام.



كلام السفير السعودي جاء خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن المفتي دريان أطلع السفير بخاري على أجواء الموقف الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.



وشدد بخاري على أن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان واللبنانيين في السراء والضراء.



وأكد أن "المساعدات العينية التي تقدمها السعودية إلى اللبنانيين وخصوصا النازحين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساهمة لبلسمة جراح اللبنانيين الذين يعانون ويلات الحرب".