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وزير الشؤون الاجتماعيّة: مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا

أخبار لبنان
2024-11-15 | 07:24
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وزير الشؤون الاجتماعيّة: مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا
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وزير الشؤون الاجتماعيّة: مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا

أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار عن مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا.

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