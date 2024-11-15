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نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
أخبار لبنان
2024-11-15 | 07:37
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نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
يتم حاليا درس مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار التي سلمتها السفيرة الاميركية ليزا جونسون لرئيس مجلس النواب نبيه بري والذي بدوره نقلها الى حزب الله. ومن المتوقع ان يرد عليها الجانب اللبناني خلال 72 ساعة.
ووفق ما كشفت معلومات للـLBCI، فهناك نقطتان عالقتان في المسودة، الاولى هي رفض الجانب اللبناني توسيع اللجنة التي ستراقب تطبيق اتفاق ١٧٠١ وهي ستقتصر فقط على فرنسا وأميركا واليونيفل واسرائيل ولبنان.
أما النقطة الثانية فتكمن في صياغة بعض بنود الاتفاق، والجانب اللبناني يرغب بتحسين صياغة بعض البنود بما ينسجم مع نص القرار ١٧٠١.
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