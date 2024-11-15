عربيد: السبيل الوحيد للخلاص هو العودة إلى كنف الدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها

شارك رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بحضور المجالس اعضاء الاتحاد في كل من الأردن، الجزائر، مصر، السودان، المغرب، تونس، لبنان، فلسطين، موريتانيا واليمن.وأكد الأعضاء الحاضرون على تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان الحاصل على أبنائه.كما شجب الحاضرون الاعتداءات اليومية على الشعب اللبناني وأراضيه، وسيادته الترابية وأمن أبناء شعبه.ومن هذا المنطلق، دعا الحاضرون الى تكثيف الجهود في إطار اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، من أجل توحيد الرؤى والاهداف، وصناعة غد أفضل، بما يخدم وحدة عالم عربي متضامن، متآزر، متعاون، متطور وآمن. في وطنه ومع شعوبه في عزة وكرامة.وكان لعربيد كلمة خلال الاجتماع، تمّت عبر التواصل عن بعد، قال: "يتعرّض جزء كبير من لبنان للقصف للمرة الألف. وينتظر أبناء وطني بقلق شديد وقف إطلاق النار، الذي يبدو غير أكيدٍ".وشدد عربيد على أنه يُنظر إلى لبنان اليوم من منظارين: "ساحة دمار" و"مأوى للنازحين".واعتبر أن السبيل الوحيد للخلاص هو العودة إلى كنف الدولة ومؤسساتها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، بالإضافة الى انتخاب رئيس جمهورية قادر على جمع مختلف اللبنانيين.وشدد عربيد على أن لبنان هذا البلد الذي يلتقي فيه الشرق والغرب، يبقى من خلال صموده الأسطوري رسالة سلام وأمل.