بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية

أصدر قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري أمراً بإخضاع الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية، الذي حضر لمهمة اصطحاب كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانيةعلي لاريجاني الذي يزور لبنان للتفتيش الدقيق.وفي التفاصيل، وبعدما رفض الوفد الأمني تفتيشه، نظرا لانهم دبلوماسيون ويتمتعون بحصانة بحسب تعبيرهم، أمر الكفوري بإغلاق جميع البوابات المؤدية إلى صالون الشرف في المطار وبالتالي منعهم من الدخول ومنع الوفد من الخروج.