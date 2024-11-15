أدرعي: الجيش الاسرائيلي يواصل استهداف أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية

#عاجل موجتان من الغارات خلال ساعات الصباح: جيش الدفاع يواصل استهداف أهدافًا إرهابية في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال اليوم موجتيْن من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية في اطار الجهود الهادفة إلى تدمير بنى حزب الله الأرهابية… pic.twitter.com/t7adwY7Wfo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي واصل استهداف أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": "موجتان من الغارات خلال ساعات الصباح: الجيش الاسرائيلي يواصل استهداف أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية-شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال اليوم موجتيْن من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.-من بين الأهداف التي تمت الاغارة عليها مستودعات أسلحة ومقر قيادة وبنى أخرى كان يستخدمها حزب الله.-كما أغارت طائرات حربية أمس بتوجيه استخباري على محاور نقل تابعة للنظام السوري على الحدود السورية اللبنانية تم استخدامها لنقل الأسلحة إلى حزب الله.-يأتي استهداف هذه المحاور استكمالًا للضربات التي تم تنفيذها في الأيام الأخيرة والتي استهدفت محاور نقل تابعة للنظام السوري والتي تشكل ضربة أخرى لقدرات الوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان.