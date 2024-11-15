بري تسلم رسالة مجرية أكدت دور لبنان في المنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، سفير المجر في لبنان فيرنز تشيلاغ الذي سلمه رسالة من نظيره المجري لاسلو كوفير، أكد فيها "ان لبنان شريك رئيسي في لعب دور لا غنى عنه في المنطقة".



واشار الى تشيلاغ "أن المجر ستظل ملتزمة بتعزيز إستقرار الدولة اللبنانية"، منوها بدور المجلس النيابي اللبناني الذي له دور حاسم"، معربا عن أمله بـ"إستمرار التعاون بين البرلمانين والعمل سبيل تعميق العلاقات الودية بين بلدين.



وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.



واستقبل بري محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعرض معه الاوضاع العامة، ولاسيما أوضاع النازحين.