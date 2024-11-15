الحريري إلتقى لافروف: لضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان

التقى الرئيس سعد الحريري في ابو ظبي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف بحضور مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى دولة الامارات تيمور زابيروف. كما شارك في اللقاء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع في المنطقة في ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة.



وأكد الحريري على ضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والصحية.



وشدد خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته من قبل الطرفين.



ورفض الرئيس الحريري أي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد.



كما تم تبادل وحهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين.