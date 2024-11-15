قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع الإسباني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الدفاع الإسباني في لبنان الجنرال Teodoro López Calderón بحضور السفير الإسباني لدى لبنان Jesus Ignacio Santos Aguado، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وسبل دعم الجيش في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.