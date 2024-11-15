أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/FhAok4x9pT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة الغبيري وكتب، عبر اكس:“أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لـ”حزب الله” حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيليّ بقوة على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.”