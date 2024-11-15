في دارة مخزومي... لقاء جمع بلاسخارت مع ممثلين من معظم الكتل النيابية

التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، مع ممثلين من معظم الكتل النيابية في دارة النائب فؤاد مخزومي.



وشدد النواب المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف الحرب وضمان تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة ومن قبل الأطراف كافة، وتقوية الجيش وتعزيز دوره تمهيدا لنشره على الحدود.



كما أجمع النواب على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة تتمتع بالميثاقية لتضع خريطة طريق لتطبيق الإصلاحات. وتطرقوا لملف النزوح وتداعياته وتأثير هذه الأزمة على المناطق التي تشهد أعداد كبيرة من النازحين وخصوصًا العاصمة بيروت.



وشكر النواب بلاسخارت والأمم المتحدة مجتمعةً على الدور الفعال الذي تقوم به في لبنان، وكذلك الجهود الاستثنائية التي بذلتها ولا تزال، لمساعدة لبنان وشعبه لا سيما في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها.