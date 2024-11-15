في دارة مخزومي... لقاء جمع بلاسخارت مع ممثلين من معظم الكتل النيابية

التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، مع ممثلين من معظم الكتل النيابية في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث شدد النواب المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف الحرب وضمان تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته ومن قبل كافة الأطراف، وتقوية الجيش وتعزيز دوره… pic.twitter.com/5Q4NMaGvIM
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) November 15, 2024
التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، مع ممثلين من معظم الكتل النيابية في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث شدد النواب المجتمعون على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف الحرب وضمان تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته ومن قبل كافة الأطراف، وتقوية الجيش وتعزيز دوره… pic.twitter.com/5Q4NMaGvIM