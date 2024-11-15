حنكش للـLBCI: إنقاذ لبنان يبدأ بوقف هذه الحرب

رأى النائب الياس حنكش أنّه لا يمكن للبنانيين أن يبنوا دولة بوجود سلاح غير شرعيّ.

وشدد في حديث للـLBCI على أنّ إنقاذ لبنان يبدأ بوقف هذه الحرب.

وقال: “ليس هناك من فرد مقتنع بما يستكمل “حزب الله” فلا يمكنه أن يُعيد تكوين ترسنته العسكرية وإعادة وضع لبنان في محطّ خطر.”

وأضاف: :الحياد أساسيّ ويجب الّا نتّجه نحو صراعات لا علاقة لنا فيها والغرب واميركا والعرب هم بلاد الامتداد الطبيعيّ للبنان وليس أن نؤدّي مصلحة ايران.”

ودعا إلى عقد مؤتمر وطنيّ تُطرح فيه هواجس اللبنانيين كافة، لبناء وطن جديد “ولدينا فرصة اليوم للعبور نحو دولة سيادية مستقلة ومزدهرة”.

وكشف غن مطالبة النواب رئيس مجلس النواب نبيه بري بفتح أبواب المجلس النيابيّ لإيجاد حل للحرب.

واعتبر أنّ أكبر نصر للدولة يكون بحصر السلاح بيد الجيش اللبنانيّ وألّا أحد يحمي "حزب الله" والشيعيّ إلّا الدولة اللبنانية.

وقال: “علينا ان نجد طرق للخروج ممّا أوقعنا فيه “حزب الله” وهو لا يملك حتى خطة.”

وأضاف: “الايرانيّ يفاوض لتحسين شروطه و”حزب الله” ورقة بيده وهناك فريق ادرك أن ايران تخلت عنه.”