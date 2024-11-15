الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم الخميس: 3445 شهيدا و14599 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن الغارات الإسرائيلية ليوم أمس الخميس 14 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 59 شهيدا و182 جريحا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3445 شهيدا و14599 جريحا.