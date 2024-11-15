الدفاع المدني: إنهاء عمليات رفع الأنقاض في الغارة على مركزنا في دورس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، أن "فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدينا تمكنت، الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، من إنهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع الغارة، التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس".



وأشارت المديرية في بيان، إلى أن "الحصيلة النهائية لعمليات البحث أسفرت عن انتشال جثت وأشلاء ١٤ شهيداً، وجريح ما زال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي".



وعزت المديرية ذوي الشهداء وزملاءهم في الدفاع المدني، سائلة الله أن "يلهمهم الصبر والسلوان".