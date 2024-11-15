أدرعي: استكملنا موجة ثالثة من الغارات على الضاحية

#عاجل جيش الدفاع يستكمل موجة ثالثة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية



🔸خلال الساعات الماضية شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله.



🔸خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من… pic.twitter.com/QpkHE9lxfv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي استكمل موجة ثالثة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": الجيش الاسرائيلي يستكمل موجة ثالثة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية-خلال الساعات الماضية، شنّت طائرات سلاح الجو موجة ثالثة من الغارات على منطقة الضاحية الجنوبية حيث استهدفت عدة مقرات قيادة لحزب الله.-خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هاجمت طائرات حربية مخزون من القذائف الصاروخية بالإضافة إلى 15 منصة صاروخية في جنوب لبنان منها منصات كانت مجهزة بصواريخ وقذائف صاروخية موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية. من بين المنصات التي تم استهدافها تلك المنصة التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة تل أبيب الكبرى الاربعاء الماضية.