منتدى حوار بيروت عقد اجتماعه الدوريّ في دارة مخزومي: لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة السير الخانقة في العاصمة

عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوريّ في دارة النائب فؤاد مخزومي، مستضيفًا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، للتداول في آخر التطورات المتعلقة بشؤون النازحين والشؤون البيروتية.

وأكّد أعضاء المنتدى ضرورة وضع خطة وطنية شاملة للنزوح لتخفيف العبء عن العاصمة بيروت التي تضم حاليًا 55 بالمئة من حجم النزوح الكليّ.

وأشادوا بمقررات القِمة العربية الإسلامية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية، بالموقف العربي والإسلامي الوحيد الذي جسدته المملكة بدعم لبنان وغزة لوقف إطلاق النار.

وثمّنوا المساعدات التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، وقطر، ومصر والكويت والأردن وباكستان للبنان، وهي إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن اهتمام العالم العربي والإسلامي والدولي بلبنان.

كما ثمّنوا المواقف التي أطلقها النائب مخزومي بعد لقائه كلاً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لافتين إلى أن مخزومي يجسد الروح الوطنية التي تمتلكها بيروت بداخلها.

وندد المنتدى بخطة وزارة التربية لنقل طلاب بيروت إلى مدارس خارج مناطقهم، لما يمثل ذلك من أعباء مالية إضافية على العائلات الفقيرة، مطالبين الوزير بالتراجع عن هذه الخطة.

وطالب المنتدى وزير الداخية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة السير الخانقة في العاصمة.