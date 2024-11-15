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"اليونيفيل": وفاة جندي فرنسي واصابة 3 آخرين في حادث سير على الطريق الساحلي بالقرب من بلدة شمع

أخبار لبنان
2024-11-15 | 13:21
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&quot;اليونيفيل&quot;: وفاة جندي فرنسي واصابة 3 آخرين في حادث سير على الطريق الساحلي بالقرب من بلدة شمع
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"اليونيفيل": وفاة جندي فرنسي واصابة 3 آخرين في حادث سير على الطريق الساحلي بالقرب من بلدة شمع

أعلنت "اليونيفيل"، "تعرض قافلة تابعة لها كانت متجهة إلى المقر العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لحادث سير على الطريق الساحلي، بالقرب من بلدة شمع".

وقالت في بيان، "للأسف، توفي جندي حفظ سلام فرنسي في الحادث وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة".
 
واضافت: "على الأثر، قام أفراد الطاقم الطبي التابع لليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني بإسعاف المصابين في الموقع".

وأعرب رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن "أعمق تعازيه للعائلة خلال هذا الوقت العصيب. كما يعرب عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل والتام للمصابين".

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