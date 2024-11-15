اليونيفيل: سقوط قذيفة مدفعية على مقر قيادة القطاع الغربي

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن قذيفة مدفعية سقطت على مقرها في القطاع الغربي في بلدة شمع بجنوب لبنان .



وقالت في بيان، إنه لم تقع إصابات بين قوات حفظ السلام، لكن أضرارا طفيفة لحقت بمنشأة.



وشددت على أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام انتهاك جسيم للقوانين الدولية الإنسانية.