الأشقر للـLBCI: :لا حجوزات في فترة الأعياد “ولا دقّة تلفون”

كشف نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر عن أنّأحد الفنادق الكبرى في بيروت مقفل منذ انفجار المرفأ إذ إنّ كلفة محطته ٢٥ ألف دولار شهريًا.

وأكّد، في حديث للـLBCI، أنّ لبنان شهد حركة كبيرة من حيث المهرجانات في حزيران وتموز حتى اندلاع الحرب.

وقال: “إن لم نجد حلًّا نهائيًّا في الاهتزازات الأمنية في لبنان فسيستكمل الناس في استثماراتهم خارجه.”

وأضاف: :لا حجوزات في فترة الأعياد “ولا دقّة تلفون”.”

وشدّد على ضرورة المقاومة الاقتصادية وليس “فقط المقاومة التي نسمع فيها منذ سنين”.

وطالب بتفعيل مطار القليعات وبحل مشكلة الـrbnb التي تكمن “في أنّ أصحابها لا يدفعون ضريبة فيلجأ إليها السيّاح”.