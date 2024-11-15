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أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

أخبار لبنان
2024-11-15 | 17:02
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أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
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أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرات حربية لسلاح الجو انطلقت، في الساعات الأخيرة إلى موجة غارات رابعة في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية.

 

وكتب عبر اكس:

 

"خلال اليوم تم استهداف مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومقرات وبنى أخرى

 

تأتي هذه الغارات في اطار عمليات الجيش الاسرائيليّ لضرب معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية والتي يستخدمها حزب الله لتخطيط وتنفيذ مخططات ضد مواطني إسرائيل

 

لقد وضعت جميع الأهداف التي تم استهدافها في قلب السكان المدنيين بما يمثل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف لسكان لبنان كدروع بشرية."

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