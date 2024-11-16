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نديم الجميّل يلتقي داريل لحود وتأكيد على ضرورة استعادة هيبة الدولة وحرية القرار

أخبار لبنان
2024-11-16 | 01:59
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نديم الجميّل يلتقي داريل لحود وتأكيد على ضرورة استعادة هيبة الدولة وحرية القرار
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نديم الجميّل يلتقي داريل لحود وتأكيد على ضرورة استعادة هيبة الدولة وحرية القرار

 التقى النائب نديم الجميّل عضو مجلس النواب الأميركي داريل لحود في مكتبه في العاصمة الأميركية واشنطن، وتم البحث في التطورات على الساحة اللبنانية، ولاسيما الحل المرتقب لوقف الحرب. وقدم الجميّل للحود أفكار الكتائب للخروج من الوضع الراهن وولادة لبنان حر القرار وكامل السيادة. 

وشدد الجميّل على "ضرورة أن تشمل أي مبادرة استعادة الدولة للقرار ونشر الجيش على كامل الحدود اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية من دون غيرها تطبيقاً للقرارات الدولية ما يؤمن للبنان استقراراً شاملاً لسنوات إلى الأمام يسمح له بالنهوض من جديد".

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