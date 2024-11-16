صباح السبت...غارات اسرائيلية تستهدف حارة حريك

تجددت الغارات الاسرائيلية صباح اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات مستهدفاً منطقة حارة حريك في الضاحية.



يأتي ذلك بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لجميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديداً في بعض المباني المحددة في حارة حريك.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب".



وأفيد عن إطلاق نار كثيف في الضاحية بالتزامن مع التحذيرات الإسرائيلية.