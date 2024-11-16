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"تيار المستقبل" عن تعرض حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة لإطلاق نار: عمل فتنوي بامتياز
أخبار لبنان
2024-11-16 | 02:26
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"تيار المستقبل" عن تعرض حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة لإطلاق نار: عمل فتنوي بامتياز
علّقت منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل" في بيان على ما تعرض له مساء أمس حاجز قوى الامن الداخلي، في وادي الزينة.
وجاء في البيان: "تعرض مساء أمس حاجز لقوى الامن الداخلي، في وادي الزينة، إلى اطلاق نار من جهات مشبوهة تسعى إلى الإخلال بالأمن وزرع الفتنة في المنطقة.
إن "تيار المستقبل" اذ يدين بشدة هذا الاعتداء الجبان على قوى الأمن الداخلي، يعتبره عملاً فتنوياً بامتياز، ويطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالعمل سريعاً على توقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة ليكونوا عبرةً لكل من يستسهل الاعتداء على مؤسسات الشرعية اللبنانية وعناصرها الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل حفظ الأمن في هذه الايام الصعبة.
حمى الله قوى الامن الداخلي وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وحمى لبنان من فتن لعن الله من يعمل لاشعالها".
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