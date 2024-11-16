الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الصحة: اعتداءان همجيان اضافيان على مسعفين في برج رحال وكفرتبنيت
أخبار لبنان
2024-11-16 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الصحة: اعتداءان همجيان اضافيان على مسعفين في برج رحال وكفرتبنيت
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة استشهاد مسعف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في برج رحال فجر اليوم باستهدافه بشكل مباشر من العدو الإسرائيلي خلال عمله الانقاذي لسحب جريح.
كذلك أدت غارة للعدو الإسرائيلي على فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال عمل إنقاذي في كفرتبنيت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة مسعفين آخرين بجروح ولا يزال مسعفان مفقودين، بحسب بيان وزارة الصحة.
وكرّرت الوزارة إدانتها "هذه الاعتداءات الهمجية على مسعفين خلال عملهم الإنساني الانقاذي، ما يظهر حجما غير مسبوق لعنف لا يترك أدنى مجال للقيم الإنسانية التي لم تكن تغيب في السابق إبان الحروب والنزاعات".
واعتبرت أن " إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار استهدافاته للعاملين الصحيين يشكّل انعكاسا لانتهاكات حاقدة خطرة"، مشددة على أنه "من أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لها لضمان احترام القوانين الإنسانية الدولية وعدم ترك المجال مفتوحا لشريعة العنف والإبادة".
أخبار لبنان
الصحة:
اعتداءان
همجيان
اضافيان
مسعفين
وكفرتبنيت
التالي
انذار اسرائيلي لسكان صور وبرج الشمالي ومعشوق والحوش
منتدى حوار بيروت يجتمع بوزير البيئة... مخزومي: لاعتماد الشفافية وتوزيع المساعدات للنازحين بطريقة عادلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-14
وزارة الصحة: استشهاد 6 أشخاص بغارة اسرائيلية بينهم 4 مسعفين في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-11-14
وزارة الصحة: استشهاد 6 أشخاص بغارة اسرائيلية بينهم 4 مسعفين في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
12:37
وزارة الصحة: استشهاد 59 شخصًا في ضربات إسرائيلية على لبنان الخميس مما يرفع عدد الشهداء إلى 3445
آخر الأخبار
12:37
وزارة الصحة: استشهاد 59 شخصًا في ضربات إسرائيلية على لبنان الخميس مما يرفع عدد الشهداء إلى 3445
0
أخبار لبنان
2024-11-14
وزارة الصحة تندد بالغارة على مركز الدفاع المدني: أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة
أخبار لبنان
2024-11-14
وزارة الصحة تندد بالغارة على مركز الدفاع المدني: أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لهذه الإنتهاكات الخطرة
0
آخر الأخبار
2024-11-14
وزارة الصحة: استشهاد 21 شخصا في هجمات إسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 3386
آخر الأخبار
2024-11-14
وزارة الصحة: استشهاد 21 شخصا في هجمات إسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء ليرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 3386
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
0
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-30
بعد حصوله على جائزة الهداف التاريخي... هكذا احتفلت جورجينا رودريغيز بإنجاز رونالدو الجديد (صور وفيديو)
منوعات
2024-08-30
بعد حصوله على جائزة الهداف التاريخي... هكذا احتفلت جورجينا رودريغيز بإنجاز رونالدو الجديد (صور وفيديو)
0
أخبار دولية
2024-10-30
زلزال بقوة ست درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة
أخبار دولية
2024-10-30
زلزال بقوة ست درجات قبالة السواحل الغربية للولايات المتحدة
0
خبر عاجل
2024-11-14
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
2024-11-14
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
0
حال الطقس
2024-11-14
طقس مستقرّ..قبل منخفض جويّ ماطر
حال الطقس
2024-11-14
طقس مستقرّ..قبل منخفض جويّ ماطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
0
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
3
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
4
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
5
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
6
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
7
أخبار لبنان
16:22
العثور على جسم غريب داخل احدى الاراضي في بلدة ايزال قضاء الضنية
أخبار لبنان
16:22
العثور على جسم غريب داخل احدى الاراضي في بلدة ايزال قضاء الضنية
8
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More