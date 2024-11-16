وزارة الصحة: اعتداءان همجيان اضافيان على مسعفين في برج رحال وكفرتبنيت

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة استشهاد مسعف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في برج رحال فجر اليوم باستهدافه بشكل مباشر من العدو الإسرائيلي خلال عمله الانقاذي لسحب جريح.كذلك أدت غارة للعدو الإسرائيلي على فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال عمل إنقاذي في كفرتبنيت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة مسعفين آخرين بجروح ولا يزال مسعفان مفقودين، بحسب بيان وزارة الصحة.وكرّرت الوزارة إدانتها "هذه الاعتداءات الهمجية على مسعفين خلال عملهم الإنساني الانقاذي، ما يظهر حجما غير مسبوق لعنف لا يترك أدنى مجال للقيم الإنسانية التي لم تكن تغيب في السابق إبان الحروب والنزاعات".واعتبرت أن " إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار استهدافاته للعاملين الصحيين يشكّل انعكاسا لانتهاكات حاقدة خطرة"، مشددة على أنه "من أدنى واجبات المجتمع الدولي وضع حد لها لضمان احترام القوانين الإنسانية الدولية وعدم ترك المجال مفتوحا لشريعة العنف والإبادة".