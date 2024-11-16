الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي عيّن روز شويري رئيسة للمؤسسة المارونية للانتشار: على من يهاجر ألا يبيع أرضه ولا يتماهل في تسجيل أبنائه
أخبار لبنان
2024-11-16 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الراعي عيّن روز شويري رئيسة للمؤسسة المارونية للانتشار: على من يهاجر ألا يبيع أرضه ولا يتماهل في تسجيل أبنائه
عقدت المؤسسة المارونية للانتشار جمعيتها العمومية، بحضور أكثرية أعضائها للتشاور في تداول السلطة بعد أن أعلن رئيسها شارل الحاج رغبته التنحي بعد انتهاء ولايته الثانية، رغم اصرار الأعضاء على بقائه، وذلك بهدف تفعيل مبدأ المداورة في المؤسسات المارونية وتسليم المشعل الى أحد الأعضاء الفاعلين.
وتم التوافق بالإجماع على طرح اسم نائبة الرئيس روز شويري على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي ايدّ وزكّا هذا الطرح ووقّع مرسوماً بطريركياً دُوّنَ في سجل التفويضات عدد 65/2024 تاريخ 13/11/2024 عيّن بموجبه روز أنطوان شويري رئيسة للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات.
الراعي
وشارك أعضاء المؤسسة في الصرح البطريركي باحتفال التسّلم والتّسليم بين الحاج والشويري برعاية الراعي الذي هنأ المؤسسة على "الأسلوب الراقي والحضاري والسلِس في تداول السلطة وعلى الجهود الجبارة التي قام بها رئيس وأعضاء المؤسسة خلال السنوات السّت الماضية التي شهدت أزمات مالية واقتصادية وصحية وتربوية".
كما حيّا شويري وشكرها على استعدادها حمل المشعل "ولاسيّما وأنها واكبت المؤسسة مع أفراد عائلتها منذ غياب المؤسّس الراحل أنطوان شويري وشاركت في تأسيس المكاتب وفي كافة النشاطات والزيارات والمؤتمرات وثبّتت علاقات مميّزة مع الابرشيات والبعثات اللبنانية والفاعليات في لبنان وفي بلاد الانتشار، كما ترأسّت الأكاديمية المارونية منذ تأسيسها عام 2013 والتي استقبلت حوالي 500 شاب وشابّة جامعيّين من أكثر من 30 بلدٍ في الاغتراب، متمنياً لها التوفيق والتألّق في مهامها السامية.
وقال الراعي: "اليوم الحاجات كبيرة وعدد الذين هاجروا من لبنان للاسف ضخم وكبير وعلى لجنة الانتشار أن تتحمل المسؤولية، وبكل اسف المسيحيون لا يلبون النداء بتسجيل وقوعات أبنائهم في السفارات اللبنانية في الخارج دون أن نتراجهم بذلك، وهذا له تأثير كبير علينا في لبنان، لكنني لا أفهم كيف أن المسيحي الذي هاجر من لبنان يقول ان هذا الوطن ليس له".
وأضاف: "نحن نعرف من خلال السفارات والقنصليات ومكاتب المؤسسة في الخارج كيف أن المسلمين اللبنانيين يسجلون وقوعات أبنائهم فور ولادتهم على عكس المسيحيين، ومن هنا يبدأ عمل المؤسسة باقناعهم انهم أن لم يسجلوا أبناءهم، فهذا يعني انهم أصبحوا امواتا وغير موجودين على لوائح الشطب في لبنان بينما هم في الخارج يملؤون الكون وهذا شيء غير طبيعي ان يستمر، لذلك نأمل منهم أن يعوا حقيقة هذا الموضوع".
وختم: "على من يهاجر ألا يبيع أرضه ولا يتماهل في تسجيل أبنائه الذين يولدون في الخارج"، مؤكدا ان "لبنان لم ينته ولن ينتهي بوجود قديسيه الذين بلغ عددهم التسع قديسين".
الحاج
من جهته، شكر الرئيس السابق للمؤسسة للراعي "إحاطته الدائمة ومحبته وإرشاداته وتعهّد أمامه متابعة انخراطه في المؤسسة وبقاءه عضوا فاعلاً ونشيطاً".
وقال: "من أهم انجازات الستّ سنوات الماضية تأمين تداول للسلطة واستمرارية للمؤسسة،والجميع يعلم أن المؤسسات لا تعيش اذا لم تكن هناك استمرارية، والسيدة شويري يعلم الجميع أنها كانت معنا كما جميع الأعضاء فاعلين لذلك اشكرهم جميعا على تعاونهم وانا على ثقة بأن السيدة شويري ستكمل المسيرة وتستمر بالرسالة وسأكون داعما للرئيسة الجديدة".
وختم الحاج: "على الجميع أن يفتخر بدور المؤسسة خصوصا في هذه الأيام لأنه ولسوء الحظ هناك زيادة في هجرة اللبنانيين".
الشويري
بدورها، شكرت شويري للبطريرك الراعي والأعضاء كافة ثقتهم وعطاءاتهم، وطلبت منهم "متابعة المسيرة متحدين مع بعضنا البعض التي رسمها الرئيس الأول الراحل الوزير ميشال اده مع الاعضاء الحاليين ومع كافة الاعضاء الذين غابوا عنّا وبقيت ذكراهم راسخة في وجدان وضمير المؤسسة".
وأضافت: "اشكرك صديقي شارل على كل ما بذلته من جهود في المؤسسة أو من جلال تأسيس مؤسسة "سوليدارتي" التي ساعدت العائلات اللبنانية على تخطي المحن التي أصابت لبنانا العزيز من خلال مساهمتها على الاصعدة الصحية والتعليمية والغذائية وإعادة إعمار المنازل المتضررة جراء الانفجار المشؤوم في ٤ آب ٢٠٢٠".
وفي الختام، قدم البطريرك الراعي للحاج ميداليات البطريركية عربون وفاء وتقدير وبركة، سائلاً الله ان يوفقّه مع عائلته ويبقيه سنداً للكنيسة المارونية ويغدِقَ عليه بفائض نعمه وخيراته، كما سلم الشويري مرسوم تعيينها، متمنيا لها التوفيق في مسيرتها.
أخبار لبنان
شويري
رئيسة
للمؤسسة
المارونية
للانتشار:
يهاجر
يتماهل
تسجيل
أبنائه
التالي
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-13
ترامب يعيّن تولسي غابرد المنشقّة عن الحزب الديموقراطي رئيسة للاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
2024-11-13
ترامب يعيّن تولسي غابرد المنشقّة عن الحزب الديموقراطي رئيسة للاستخبارات الأميركية
0
أخبار دولية
2024-11-07
ترامب يعيّن رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز بمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض
أخبار دولية
2024-11-07
ترامب يعيّن رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز بمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض
0
أخبار لبنان
2024-10-08
الراعي استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية... كرم: لترك مسرح العمليات العسكرية للجيش
أخبار لبنان
2024-10-08
الراعي استقبل المجلس التنفيذي للرابطة المارونية... كرم: لترك مسرح العمليات العسكرية للجيش
0
أخبار لبنان
11:02
الراعي: نرفع صلاتنا لله لكي تتوقف الحرب وينتخب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
11:02
الراعي: نرفع صلاتنا لله لكي تتوقف الحرب وينتخب رئيس للجمهورية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:02
الراعي: نرفع صلاتنا لله لكي تتوقف الحرب وينتخب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
11:02
الراعي: نرفع صلاتنا لله لكي تتوقف الحرب وينتخب رئيس للجمهورية
0
أخبار لبنان
10:27
رئيس بلدية برج الملوك: البلدة خالية من السلاح.. ولن نغادرها
أخبار لبنان
10:27
رئيس بلدية برج الملوك: البلدة خالية من السلاح.. ولن نغادرها
0
أمن وقضاء
10:23
الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
10:23
الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
0
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-08-04
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: استهدفنا سفينة غروتون في خليج عدن بصواريخ باليستية وكانت الإصابة دقيقة
آخر الأخبار
2024-08-04
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: استهدفنا سفينة غروتون في خليج عدن بصواريخ باليستية وكانت الإصابة دقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
حركة دبلوماسية لوقف اطلاق النار في لبنان خلال ٧٢ ساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
حركة دبلوماسية لوقف اطلاق النار في لبنان خلال ٧٢ ساعة
0
خبر عاجل
2024-10-01
الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات دقيقة على مواقع تصنيع أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الإثنين
خبر عاجل
2024-10-01
الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات دقيقة على مواقع تصنيع أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الإثنين
0
آخر الأخبار
2024-10-30
الوكالة الوطنية للاعلام: 9 غارات معادية استهدفت مباني ومولدات كهرباء في النبطية
آخر الأخبار
2024-10-30
الوكالة الوطنية للاعلام: 9 غارات معادية استهدفت مباني ومولدات كهرباء في النبطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
أخبار لبنان
08:21
ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
تقارير نشرة الاخبار
08:17
صباح الضاحية بدأ بالغارات...وتستمر حتى هذه اللحظة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
تقارير نشرة الاخبار
08:08
في النبطية.. الاجرام الاسرائيلي طال أيضا فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
تقارير نشرة الاخبار
08:05
مدينة صور تتعرض لسلسة غارات عنيفة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفاصيل الورقة الاميركية وتوقيت ردّ حزب الله عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
07:19
بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها... بعلبك شيعت شهداء الدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
0
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
3
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
خبر عاجل
10:05
انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
4
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
08:44
أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا
5
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
6
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
7
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
خبر عاجل
07:31
أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...
8
أخبار لبنان
09:37
أدرعي: كشفنا فتحة نفق استخدمت كمستودع أسلحة ودمرناه في جنوب لبنان
أخبار لبنان
09:37
أدرعي: كشفنا فتحة نفق استخدمت كمستودع أسلحة ودمرناه في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More