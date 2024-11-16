ياسين نشر تقريرا مصورا عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية: الحاجات لا تزال كثيرة

نشر منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين تقريراً مصوراً عن المساعدات العينية التي تديرها لجنة الطوارئ الحكومية.



واشار التقرير، إلى أن الحاجات لا تزال كثيرة حيث أن المساعدات العينية التي وزعت تشكل فقط نسبة 15 إلى 20 % من الاحتياجات العامة لمجموع النازحين.