أدرعي: كشفنا فتحة نفق استخدمت كمستودع أسلحة ودمرناه في جنوب لبنان

#عاجل قوات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان: تدمير مستودعات أسلحة تحت الأرض وتصفية ومخربين من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة
🔸تواصل قوات لواء الكوماندو العمل في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 داخل منطقة معقدة استخدمت لإطلاق الصواريخ والقذائف نحو الأراضي الاسرائيلية في… pic.twitter.com/Vxl5xaAoos
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024
#عاجل قوات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان: تدمير مستودعات أسلحة تحت الأرض وتصفية ومخربين من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة
🔸تواصل قوات لواء الكوماندو العمل في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 داخل منطقة معقدة استخدمت لإطلاق الصواريخ والقذائف نحو الأراضي الاسرائيلية في… pic.twitter.com/Vxl5xaAoos