أدرعي: كشفنا فتحة نفق استخدمت كمستودع أسلحة ودمرناه في جنوب لبنان

#عاجل قوات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان: تدمير مستودعات أسلحة تحت الأرض وتصفية ومخربين من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة



🔸تواصل قوات لواء الكوماندو العمل في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 داخل منطقة معقدة استخدمت لإطلاق الصواريخ والقذائف نحو الأراضي الاسرائيلية في… pic.twitter.com/Vxl5xaAoos — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "قوات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان، حيث تم تدمير مستودعات أسلحة تحت الأرض وقتل مسلحين من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة".وقال أدرعي عبر موقع "إكس": قوات لواء الكوماندو تواصل العمل في جنوب لبنان: تدمير مستودعات أسلحة تحت الأرض وقتل مسلحين من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة.-تواصل قوات لواء الكوماندو العمل في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 داخل منطقة معقدة استخدمت لإطلاق الصواريخ والقذائف نحو الأراضي الاسرائيلية في الشمال.-من خلال استخدام الوسائل الخاصة واستخدام النيران جوًا وبرًّا تقضي القوات على مخربين وتتقدم داخل المنطقة للعثور على منصات صاروخية وبنى تحت أرضية ووسائل قتالية.-لقد كشفت قوات اللواء 7 مدرعات فتحة نفق أستخدمت كمستودع أسلحة احتوى على الكثير من الصناديق المحملة بعبوات ناسفة وذخيرة وقنابل يدوية. لقد تم تدمير البنية. كما تم العثور على مركبة تحمل آلية إطلاق متعددة القذائف والتي كانت موجهة نحو بلدات الشمال.-كما عثرت القوات خلال أعمال تمشيط على صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وسترات مجهزة بعتاد عسكري وأكثر من 25 صندوقًا احتوى على صواريخ جديدة جاهزة للإطلاق. تمت مصادرة أو تدمير كافة الوسائل".