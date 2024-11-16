رئيس بلدية برج الملوك: البلدة خالية من السلاح.. ولن نغادرها

وجّه رئيس بلدية برج الملوك ايلي سليمان رسالة، أعلن فيها أن البلدة خالية من السلاح، وأن الاهالي لم يغادروها.



وجاء في الرسالة:



"أعلن أنا رئيس بلدية برج الملوك بان بلدتي خالية من السلاح والمسلحين ولا دخل لنا بكل ما يجري من حروب بالمنطقة ويحمي امننا وسلامنا الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ولهذا لن نغادر بلدتنا وسنبقى نعيش بها إلى ابد الابدين".