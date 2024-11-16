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الراعي: نرفع صلاتنا لله لكي تتوقف الحرب وينتخب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2024-11-16 | 11:02
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الراعي: نرفع صلاتنا لله لكي تتوقف الحرب وينتخب رئيس للجمهورية
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الراعي: نرفع صلاتنا لله لكي تتوقف الحرب وينتخب رئيس للجمهورية


ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداسا احتفاليا في كاتدرائية مار جرجس العاقورة بعد اعادة تأهيلها، بدعوة من راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وخادم رعية العاقورة الخوراسقف رزق الله ابي نصر، تم خلاله تثبيت ذخائر مار جرجس والأخوة المسابكيين، عاونه فيه عون وابي نصر، في حضور النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، امين سر البطريرك الاب هادي ضو وامين سر مطرانية جبيل المارونية الخوري جوزف زيادة ولفيف من الكهنة والاباء. 

وقال الراعي في العظة: "نرفع صلاتنا الليترجيّة في هذه الكنيسة، ذاكرين جميع المتبرّعين وكلّ الذين تعبوا في أعمال الترميم، وكلّ الذين خطّطوا بتوجيهات سيادة راعي الأبرشيّة وكاهن الرعيّة ولجنة إدارة الوقف والمجلس الراعوي والأخويّة وسائر المنظّمات الرسوليّة والذين رافقوا بالصلاة، وجميع أحياء الرعيّة ومرضاها وموتاها المؤمنين. ونرفع صلاتنا الليترجيا، بشفاعة مار جرجس والقدّيسين الشهداء الإخوة المسابكيّين: فرنسيس وعبد المعطي ورفائيل، لكي يوقف الله بقدرته الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، ويحلّ سلامًا عادلًا ودائمًا وشاملًا، ولكي يمسّ ضمائر معرقلي انتخاب رئيس للجمهوريّة، بحيث يقوم نوّاب الأمّة بواجبهم الوطنيّ المشرّف، ويلتئموا في المجلس النيابيّ بروح المسؤوليّة وينتخبوا الرئيس في دورات متتالية. ونذكر بصلاتنا النازحين من بيوتهم المتهدّمة، ومن مناطقهم المهدّدة، لكي يعودوا إلى مناطقهم. وإنّنا نحيّي كلّ الذين يعتنون بهم، لكي يعزّوا قلوبهم الجريحة". 

وأضاف: "يا ربّ، يا أبا الجميع، ترأف بشعب لبنان، وأبعد عنه الحرب وازرع السلام. لك المجد والشكر إلى الأبد. آمين".

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