وزارة الشؤون: تحويل المساعدة الشهرية للمستفيدين من "أمان" إبتداءً من 25 الحالي

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية للمستفيدين من برنامج "أمان" أنه "سيتم تحويل المساعدة الشهرية لـ166,772 أسرة لبنانية مستفيدة من برنامج أمان إبتداءً من 25 تشرين الثاني 2024، على أن تستمر عملية تحويل الأموال لمدة أسبوع كامل بسبب العدد الكبير من المستفيدين".



ويذكر أن برنامج أمان هو الإسم الذي تم إختياره لبرنامج المساعدات المالية المخصص للأسر اللبنانية الأكثر فقرًا بعد دمج المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا (بطاقة الشؤون) وبرنامج أمان.