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ابو الحسن: لاريجاني أتى بصفة المتدخل... وهذا ما قاله لحزب الله
أخبار لبنان
2024-11-16 | 14:51
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ابو الحسن: لاريجاني أتى بصفة المتدخل... وهذا ما قاله لحزب الله
اعتبر أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي هادي ابو الحسن أن كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني لم يأتِ بصفة الوسيط بل بصفة المتدخل، مشددا على ضرورة وقف التدخلات في شؤون لبنان الداخلية والاستثمار بالشعب اللبناني.
ورأى ابو الحسن في حديث للـLBCI، أن المُسايرة لم تعد تنفع وأنه آن الاوان لاعلاء المصلحة الوطنية لأن لبنان امام مفترق طرق.
ولفت الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يفاوض باسم مكون أساسي يتعرض للقتل ويجب أن نترك له هامشا أما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فيمكن أن يكون أوضح في مواقفه، مشيرا الى أن "موقف الدولة مقبول بشأن التدخل الايراني، ورويدا رويدا نستعيد سيادتنا وما حصل في المطار مؤشر جيد".
وقال: "لدينا عدو واحد وهو إسرائيل ولا أقول إن إيران عدو فكل دولة تجمعنا بها علاقات دبلوماسية هي صديقة".
وأضاف: "فرنسا والولايات المتحدة وسطاء أما إيران فلا تتدخل كوسيط بل كشريك وهي تريد ضمان دورها في المنطقة والساحات".
وشدد على أنه "علينا أن نحافظ على حدودنا كاملة وعلى وحدتنا الوطنية وآن الأوان كي يرتاح كل الشعب اللبناني".
وتوجه ابو الحسن الى حزب الله بالقول: "فلنطبّق القرار 1701 من دون أي اجتزاء ومعًا نستطيع ان نبني لبنان الجديد ولا أتمنى أن يدفع لبنان أو اي فريق فيه الثمن".
وأكد أن "الطائف في توازناته يعطي الفرصة للجميع لأن يكون له وجود قوي وليس صحيحًا أن العودة الى كنف الدولة تضعف أي فريق".
وعن الورقة التي وصلت الى بري، اشار ابو الحسن الى أنها "ترتكز على الـ1701 مع لجنة متابعة والاميركي اقترح ادخال المانيا وبريطانيا فيها وبري رفض هذا الامر".
كما شدد على أنه "لا يجب أن يغفل لبنان في خلال المفاوضات موضوع اعادة الاعمار ولا بد من تأسيس صندوق دولي لدعمه وليس أن تدعمه دولة واحدة ترتهن قراره".
وفي موضوع شاحنات الاسلحة التي تدخل بعض القرى، لفت الى أنه وضع بعهدة الجيش، مشيرا الى ان "هذا السلاح يأتي الى خطوط المواجهة وأن الاهالي لديهم خشية نتيجة الاستهدافات الاسرائيلية، داعيا الجميع الى الهدوء.
أخبار لبنان
الحسن:
لاريجاني
المتدخل...
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