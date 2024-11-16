الصايغ للـLBCI: اللاعب الحقيقي اليوم هو إيران

رأى النائب سليم الصايغ أن "هذه عملية عسكرية سياسية لضرب الإرادة اللبنانية، واللاعب الحقيقي اليوم هو إيران."



وفي حديث للـLBCI، أشار إلى أن "زيارة لاريجاني أتت لتوجيه رسالة للغرب بأن الساحة اللبنانية في يده وإذا أردتم التفاوض على الورقة اللبنانية عليكم المرور بطهران كما أنها رسالة تذكير وضبط للفرقاء الداخليين اللبنانيين."



واعتبر أن "الإسرائيلي يريد كسر إرادة إيران في لبنان."



وقال الصايغ إن "إمكانات حزب الله بتوجيه ضربات بالستية تراجعت عما كانت عليه قبل 6 أشهر أو سنة وقدرة التأثير الميدانية الإيرانية على إسرائيل من لبنان بلغت حدها الأقصى."