أدرعي يجدد المناشدة العاجلة إلى سكان جنوب لبنان في هذه القرى

#عاجل نجدد مناشدتنا العاجلة إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه… pic.twitter.com/a9a8u18qys
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024
#عاجل نجدد مناشدتنا العاجلة إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه… pic.twitter.com/a9a8u18qys