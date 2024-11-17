أدرعي يجدد المناشدة العاجلة إلى سكان جنوب لبنان في هذه القرى

جدد المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي "المناشدة العاجلة إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:



كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين.



وقال أدرعي: " يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".