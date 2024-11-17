سالم زهران للـ LBCI: الورقة فيها الغام وافخاخ



كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران أن الحاج محمد عفيف كان يحمل هاتفاً ويتواصل مع الاعلاميين والصحافيين وعملية اغتياله ليست امنية على الاطلاق وليس سرّاً أنه كان يتجوّل دائماً وكان يعلم أنه شهيد.



ورأى خلال حديث للـ LBCI أن الاسرائيلي يريد القول "يفاوضون تحت المجازر لا فقط تحت النار" لذلك يقوم بالتصعيد، وموقف الدولة وحزب الله متطابق من ناحية القرار ال1701 في حين الاسرائيلي يتمنى وقوع الخلاف.



وعبّر عن تشاؤمه، وكشف أن ورقة التفاوض فيها الغام وافخاخ، وأن الورقة التي وصلت فيها بند مبهم وهي تقول أن الطرفين يستطيعان الرد عند حصول اي خرق بالاضافة الى مسألة لجنة المراقبة، في حين سعتقد ان تحت الطاولة ورقة اخرى بين الاميركي والاسرائيلي، قائلا: "لا اصدق انه حين تقر المفاوضات سيتوقف الاسرائيلي عن الخروقات".