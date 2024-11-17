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ميقاتي اتصل بقائد الجيش مقدما التعازي باستشهاد العسكريين: كلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار
أخبار لبنان
2024-11-17 | 10:42
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ميقاتي اتصل بقائد الجيش مقدما التعازي باستشهاد العسكريين: كلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "شهداء الجيش الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن ارض الوطن هم امانة في ضمير كل لبناني مخلص"، مشددا على أنه "علينا جميعا التعاون كي لا تذهب تضحياتهم سدى، من خلال العمل اولا على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتمكين الجيش من القيام بكل المهام المطلوبة منه، لبسط سلطة الدولة وحدها على كل الاراضي اللبنانية".
وقال ميقاتي: "بسقوط شهيدين جديدين للجيش اليوم نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري-حاصبيا يرتفع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الاسرائيلي الى ستة وثلاثين شهيدا".
وأضاف: "إن الحكومة التي لا تدخر اي جهد لدعم الجيش وتعزيز قدراته، ماضية في العمل مع كل اصدقاء لبنان والدول الفاعلة والمقررة ومع الشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وبسط سلطة الجيش على كل الاراضي اللبنانية".
وتابع: "كلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ القرار 1701".
وكان رئيس ميقاتي قد أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وقدم له التعازي باستشهاد العسكريين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. كما جرى البحث في الوضع الراهن والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان.
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