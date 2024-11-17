مركز الملك سلمان واصل أعماله الاغاثية في الضنية والبقاع الاوسط

يواصل "مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الانسانية" بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء"، تنفيذ مشروع كنف 3 في جمهورية لبنان لعام 2024، ويشمل توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، داخل أحد المحال المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة زحلة وطرابلس، و استفاد منها ٧٠٥ اطفال من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف للقاطنين في الضنية والبقاع الاوسط.