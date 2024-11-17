حميه يتفقد أعمال ورش متعهدي الاشغال تجهيزا للعاصفة المرتقبة على طول الطريق الساحلي

يقوم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، مساء اليوم، بجولة تفقدية للاعمال التي تقوم بها ورش متعهدي الوزارة، تجهيزا للعاصفة المرتقبة، على طول الطريق الساحلي.



وتم توزيع الورش على النقاط الحمراء كافة.