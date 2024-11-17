أدرعي: بطاريات المدفعية دخلت القتال داخل الأراضي اللبنانية

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "اكس" ان "قوات اللواء 282 مدفعية تقاتل على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الأخيرة وتهاجم أهدافًا لدعم القوات البرية خلال عملياتها. ونظرًا للعملية البرية في أهداف جديدة اجتازت قوات بطارية مدفعية من اللواء الحدود وبدأت بتنفيذ قصف مدفعيّ من داخل الأراضي اللبنانية بهدف توسيع نطاق القصف وتوفير دعم مدفعي للقوات المشاركة في المناورة البرية وبهدف توجيه نيران كثيفة نحو منطقة القتال."



واضاف "حتى الان ومنذ بداية العملية البرية قصفت قوات المدفعية الاف الأهداف منها مستودعات أسلحة ومقرات لحزب الله وشقق عملياتية ومجمعات إطلاق قذائف نحو الأراضي الاسرائيلية وغيرها من الأهداف، كما قضت القوات منذ بداية المناورة البرية على مئات العناصر ودمرت بنى تحتية عديدة مساندة ألوية المشاة العاملة داخل الأراضي اللبنانية."