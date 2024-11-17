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غرفة إدارة الكوارث والأزمات في بيروت : عمليات اخماد الحريق مستمرة في مار الياس
أخبار لبنان
2024-11-17 | 15:28
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غرفة إدارة الكوارث والأزمات في بيروت : عمليات اخماد الحريق مستمرة في مار الياس
أفادت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، انه "على اثر عدوان جديد طال مدينة بيروت للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة من قبل العدو الاسرائيلي، حيث استهدفت صواريخ العدو احد المحال التجارية في منطقة مار الياس هذه المنطقة السكنية التي تعج بالسكان في قلب العاصمة بيروت، مما ادى الى اشتعال النيران فيها وفي عدد من السيارات المركونة في المكان ، حيث لا يزال فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني يعملان على مكافحة النيران لمنع امتدادها الى باقي الطوابق في المبنى المستهدف".
وأضاف: "بالتوازي، لا زالت فرق الاسعاف والإنقاذ تعمل على اخلاء المبنى من السكان بسبب الدخان المتصاعد الذي غطى المكان جراء طبيعة المواد المشتعلة، وقد تم استقدام السلالم الالية لمسح المبنى للتأكد من عدم وجود احد من السكان فيه ، كما تعمل فرق الطوارئ في بلدية بيروت على رفع الركام وازالة مخلفات الاضرار الناجمه عن الغارة بمؤازرة من رجال فوج الحرس ".
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